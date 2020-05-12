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Факты / Видео / Украина / Общество

Открылись парикмахерские, летние площадки кафе и ТЦ: как ослабили карантин в Украине

В Украине уже второй день смягчения карантина. Накануне во многих городах открыли скверы, парки, летние террасы кафе и ресторанов. По стране уже работают 596 рынков.

Но каждый регион или город решает отдельно – снимать ли ограничения, в зависимости от ситуации. В частности, в Черновцах пока никаких послаблений не будет. Киев официально присоединился к смягчению не полностью. А Львов только готовится.

Подробнее об ослаблении карантина в Украине смотрите в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о реакции украинцев на ослабление карантина.

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