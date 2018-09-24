Открытые данные в Дрогобыче: чем полезно и как повлияло на город

Отечественные чиновники становятся более открытыми. Украина заняла второе место среди стран, добившихся наибольшего прогресса за последние 4 года в сфере обнародования информации. В целом же мы – 17-е среди 30-ти стран, которые присоединились к Международной хартии открытых данных. В самой Украине лидером по открытию данных стал Дрогобыч.

Местные чиновники решились публиковать полностью всю информацию о жизни города: от реестров недвижимости – к тендерным процедурам и количества пациентов в поликлинике. И теперь все это доступно с любого гаджета на едином ресурсе.

Как результат, Дрогобыч признали лучшим городом в Украине в сфере открытых данных. Как скучную статистику превратить в полезные сервисы, ярко продемонстрировали на примере местной поликлиники. Дрогобыч – первый в стране город, где пациенты записываются к врачу он-лайн и имеют собственную электронную медкарту.

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Поэтому Дрогобычем стали больше интересоваться инвесторы, а доходы от рекламы удвоились.

Руководитель Дрогобычского смарт-сити объясняет: весь секрет – в подаче данных. На сайт выложили не просто сухие цифры в бесконечных таблицах, а уже готовую к использованию аналитику.

Такой проект открытых данных стоил недорого и окупился за первый же год работы.

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Опубликовано Сентябрь, 24 в 17:02



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