Открытые реестры в Украине: где, что и о ком можно найти информацию

Сейчас в открытом доступе часть реестров, где можно найти почти любую информацию о человеке.

Это очень удобно, потому что можно проверить надежность – например, продавца жилья или туристического оператора.

Место регистрации, имущество, зарлата, судимость – всю эту информацию о человеке вы можете получить онлайн.

А вот надежно ли эти данные защищены от мошенников – узнавала Ольга Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Минюст начал борьбу с черными регистраторами.

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