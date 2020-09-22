Открытые списки и пропорциональная система. Что изменится на местных выборах 2020

За месяц до местных выборов украинцы только начинают присматриваться к кандидатам и краем уха слышат о новой избирательной системе – пропорциональной и с открытыми списками.

Впервые наш избиратель получает возможность выбрать не только партию, но и влиять на то, кто из списка попадет в соответствующий совет. Но здесь придется не полениться и научиться, как заполнять бюллетень.

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Киевляне будут иметь меньше мороки, каждый получит всего два бюллетеня, потому что выбирают только мэр и городской совет. На Луганщине и Донетчине будут давать по три — потому что из-за оккупации областные советы выбирать не будут.

В то же время есть такие города, где избирательных документов будет пять. Это Полтава, Житомир, Кропивницкий, Херсон, Кривой Рог. Там будут голосовать еще и за районные советы.

Все бюллетени будут отличаться по цвету, а еще появилась и новая форма. Если за кандидатов в мэры надо будет ставить просто галочку или крестик, то выбирая силу к районному или областному совету, нужно прописать еще и номер из списка партии, который вам прежде всего импонирует. Цифры нужно вписывать по трафаретному принципу.

Если проголосуете только на половину, то есть только за партию, а персоналии не выбраны, партия решит за вас, кто именно получит мандат. Если случайно испортите бюллетень, у вас есть шанс лишь на одну замену.

Скорее всего, новая система и новый бюллетень будут вызывать больше всего вопросов именно в день выборов. И в этом могут быть риски, говорят в Комитете избирателей Украины. В ЦИК успокаивают, если цифра будет вписана даже не в трафаретный способ, но она будет четкой, ее учтут.

Но признают, с такими нюансами затянется и подсчет. Недавно моделировали ситуацию и посчитали голоса только по двум пунктам — выборы мэра и городского совета за шесть часов. А если бюллетеней четыре или пять, то и суток может не хватить.

Демократия дается не просто, поэтому минимум, что может сделать каждый за этот месяц — это выбрать своих кандидатов и потренироваться голосовать.

Депутаты предлагают изменения в законы о выборах

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.

В частности, он предусматривает, что проведение предвыборной агитации должно быть с учетом ограничительных противоэпидемических мер.

Участковые избирательные комиссии специального избирательного участка, которые существуют на постоянной основе в стационаре здравоохранения, где лечатся пациенты с Covid-19, предлагают создать не позднее, чем за 10 дней до дня выборов.