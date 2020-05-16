Открытые ТЦ и летние отпуска за границей: как Чехия выходит из карантина

Одна из первых стран, которая ввела карантин, теперь является одной из первых, кто из него выходит. Речь про Чехию. Там открылись торговые центры, музеи и летние площадки ресторанов. В начале же июня чехи даже могут надеяться на летний отпуск в соседних европейских странах.

Более 2 месяцев закрытых ресторанов, музеев, кинотеатров. Однако больше всего люди ждали открытия салонов красоты и парикмахерских.

За два месяца чехи, очевидно, очень соскучились по шопингу. Правда, делают это пока осторожно. Очередей за новыми кроссовками нет. Да и сами магазины следят за количеством людей, не пуская посетителей, если внутри уже есть 10 покупателей.

Фактическая отмена карантина в Чехии за 2 недели не дала новой коронавирусной волны. Случаи диагностируют ежедневно, однако их количество держится на уровне ниже ста человек в день. Чрезвычайное положение в Чехии планируют отменить уже 17 мая. Еще через неделю страну ждет, вероятно, последняя волна послаблений — полноценное открытие ресторанов и гостиниц. Так же ношение маски на улице будет не обязательным.

Факты ICTV ранее писали о том, как мир выходит из карантина.

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