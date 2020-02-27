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Открытие магазина B2B Jewelry: подарки, фотозоны и живая музыка

Как известно бриллианты – лучшие друзья девушек. А заодно с ними – остальные драгоценные украшения также не оставят равнодушными. Чтобы таких друзей становилось больше, компания B2B Jewelry продолжает развивать свои магазины. На днях в столице открылся второй салон, а по Украине – 88-й.

Открытие удалось, говорят здесь, потому что уже за час до перерезания ленточки собралось много людей. Некоторые даже с других городов приехали.

В этот день специально к открытию устроили розыгрыш призов.

Праздник получился действительно большим с яркой фотозоной, живой музыкой и зажигательными эмоциями.

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