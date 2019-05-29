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Открытие нового магазина Duty Free в международном аэропорту Киев

Шопинг в магазинах Duty Free часто ассоциируется с летним отпуском и путешествиями, а с ними начинаются хорошее настроение и положительные эмоции. Поэтому для ощущения большего комфорта во время пребывания в аэропорту Киев, что в Жулянах, компания Gebr. Heinemann открыла очередной мультибрендовый магазин.

Представители компании BF & GH TRAVEL RETAIL надеются, что расширение инфраструктуры аэропорта будет и в дальнейшем способствовать увеличению пассажиропотока. А их присутствие поможет аэропорту функционировать, как первичный двигатель туризма и экономики.

В компании, работающей в 100 странах мира, утверждают, что имеют достаточно опыта и энтузиазма, чтобы создать для украинского пассажира незабываемые впечатления от шопинга.

Смотрите70 млн пассажиров и 80 посадочных полос. Как будет выглядеть самый большой аэропорт мира в Китае

Ранее Факты ICTV писали, как обновили аэропорт Киев.

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