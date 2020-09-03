Открытие ресторана Hesburger в селе Счастливое по Бориспольской трассе

Благодаря работе финских инвесторов и украинским застройщикам в поселке Счастливое под Киевом отпраздновали открытие очередного объекта — ресторана Hesburger.

И хотя заведение открыло дверь в карантинный период, праздник все же удался, с огромным тортом, шариками и улыбками гостей.

Сергей Демченко, основатель проектно-строительной компании говорит — плодотворное сотрудничество обоих партнеров привносит свой вклад в развитие украинской экономики и в планах компании продолжать заданный вектор.

Немецкий фермер ведет бизнес в Украине

На Прикарпатье немецкий фермер уже пять лет занимается органическим земледелием — выращивает зерновые без синтетических или химических удобрений. У Михаэля Дильмана 320 га поля. Фермер готов инвестировать в собственное дело в Украине, но делает это пока с опаской, потому что наделы — в аренде.

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