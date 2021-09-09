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Валентина Летяк |

Открытие YES Brainstorming: главные темы форума нового формата

9 сентября в Мистецькому аресеналі состоится неофициальное открытие мероприятия нового формата от Ялтинской европейской стратегии и Фонда Виктора Пинчука — YES Brainstorming.

Тема для обсуждений на форуме: После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию.

А уже утром 10 сентября на YES Brainstorming начнутся дискуссии, в том числе и при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Из-за карантина в зале будет не более 70 участников, некоторые докладчики будут подключаться онлайн.

Будут говорить о глобальных рисках — климатических изменениях, пандемии, потенциальных последствиях технических сбоев и как человечество может использовать доступные возможности для борьбы с угрозами.

Одна из основных тем дискуссии — вызовы и шансы для Украины.

Традиционная же ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

YES Brainstorming состоится в Киеве с 9 по 11 сентября на территории Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал.

В дискуссии примут участие интеллектуалы и лидеры мнений из сфер политики и бизнеса, эксперты и представители СМИ, общественного сектора. Посмотреть онлайн-трансляцию YES Brainstorming можно на Фактах ICTV.

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