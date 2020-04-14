Открыть страну до 1 мая: выход США из карантина и кто против

В Соединенных Штатах уже почти 600 тыс. больных Covid-19. Но в то же время темпы заражения начинают умедляться. В частности, в Нью-Йорке, главном очаге вируса в США количество смертей уже меньше. Как только это произошло, как Дональд Трамп вновь заговорил о выходе страны из карантина.

Однако губернаторы ряда штатов вовсе не в восторге от идеи. Эксперты же считают, что быстрым снятием ограничений Трам пытается заработать дополнительные очки перед выборами.

Несмотря на настойчивые призывы медэкспертов не спешить, Трамп, который сначала хотел открыть страну к Пасхе, теперь надеется это сделать до 1 мая, говорят в Белом Доме.

С этим, однако, не согласны губернаторы ряда американских штатов, которые до этого момента принимали все важные решения по локальной борьбе с коронавирусом.

Губернатор Куомо говорит: на постепенное открытие Нью-Йорка уйдут месяцы. Он, как и его коллега из Калифорнии, убеждены, что следует руководствоваться соображениями безопасности и научно подтвержденными фактами.

Медэксперты настаивают на необходимости массового тестирования, и на вирус, и на антитела. Тогда, говорят они, можно будет лучше понять, кто может возвращаться на работу, а кому стоит оставаться на карантине.

Факты ICTV ранее писали о том, что Трамп претендует на полное право снятия блокировки.

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