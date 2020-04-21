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Открывают пляжи и спортзалы. В США начали отменять карантин

Уровень инфицирования и количество смертей за сутки в штате Нью-Йорк продолжает уменьшаться. За последние сутки в штате умерли менее 500 человек, это самый низкий показатель с начала апреля. Впрочем, местные власти не спешат ни делать выводы, ни снимать ограничения. Мэр Нью-Йорка Де Блазио отменил все фестивали, парады и концерты в городе до конца июня. А губернатор штата дал старт масштабной кампании тестирования на антитела.

Пока ученые настаивают, что США могут начать выходить из карантина только при условии массово тестирования не менее 500 тыс. тестов на день, некоторые штаты, по директиве Белого Дома, уже начали снимать ограничения. Во Флориде открылись часть пляжей и толпы людей не заставили себя ждать. Техас планирует на этой неделе открыть парки и магазины. Губернатор штата Джорджия дал приказ уже с 24 апреля открыть спортзалы, парикмахерские и массажные салоны. Подробнее в сюжете Юлии Ярмоленко.

Напомним, в Австрии с 15 мая ослабляют карантинные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

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