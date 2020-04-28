Откроют магазины, спортзалы и салоны красоты: в США готовятся ослабить карантин
В США ряд штатов уже планирует постепенно отменять ограничения с 1 мая. Чтобы это не спровоцировало новую вспышку, в стране готовятся проводить миллионы тестов. Америка посчитала, что это выйдет дешевле, чем остановка экономики.
В администрации президента обещают 8 млн тестов в месяц. Эксперты говорят: для безопасного выхода из карантина надо как минимум 3 в неделю, а то и все 30 млн. А нобелевский лауреат по экономике Пол Ромер вообще считает нужным тестировать 50% населения еженедельно.
Подробнее смотрите в сюжете Юлии Ярмоленко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о выходе США из карантина и кто против.
2020-04-28
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