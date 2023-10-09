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Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Если можно сравнить, это штрафбат, которых набирают из бывших зэков или даже нынешних. Так же туда отправляют военнослужащих за какие-то правонарушения, проступки, чтобы они кровью могли искупить свою вину перед своим народом и командованием. Они выполняют различные преступные задачи.

Преимущественно их посылают как разведку, на мины, проверить наши инженерные укрепления, иногда – с целью выявить наши огневые позиции. Однако основную ударную силу они не несут, поскольку обычно плохо подготовлены, среди них нет людей, которые имеют профессиональный опыт. То есть это люди, которые не имеют военного бэкграунда и используются исключительно как пушечное мясо.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ отметил снижение интенсивности наступательного потенциала российской армии на Лимано-Купянском направлении.

— Осталось несколько недель, пока окончательно не наступит гололедица. До этого времени они будут пытаться интенсифицировать свои усилия, выложиться на полную, чтобы достичь хотя бы каких-то успехов.

Однако и мы знаем об этих действиях, мы готовились к ним, наши инженерно-фортификационные заграждения достаточно надежны и парни уже имеют опыт, знают как работать в различных ситуациях, даже в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов, применения авиации противника. Мы готовы к любому развитию событий, будем смотреть и отслеживать ход боевых действий, — отметил Евлаш.

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Война в Украине, військовослужбовці, ВСУ, контрнаступ
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