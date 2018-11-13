Отказали обе почки: режиссер монтажа Фактов Максим Шульга нуждается в помощи

К нему журналисты становятся в очередь, потому что способен создавать шедевры – наш коллега, режиссер монтажа Фактов Максим Шульга нуждается в срочной трансплантации почек. Донором будет мама.

Стоимость операции и реабилитации не менее 200 тысяч гривен. Эта сумма слишком велика для семьи. Максиму всего 25. Дома его ждут жена и маленькая дочь.

У парня отказали сразу две почки. Когда его привезли в больницу, родные услышали шокирующую новость.

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Максу необходима пересадка почки. Парню еще повезло – почка мамы оказалась совместимой, однако для операции и последующей реабилитации необходимо не менее 200 тысяч гривен.

Номер карты ПриватБанка: 5168 7422 0749 2608
Получатель: Максим Шульга

Ранее Факты ICTV писали, как в Украине спасают недоношенных младенцев.

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