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Факты / Видео / Украина / Общество

Отказали в госпитализации и посоветовали пить чай — на Прикарпатье умер мужчина

На Прикарпатье умер мужчина с подозрением на коронавирус. Родственники жалуются на бездействие медиков.

Семейный врач боялась проводить обзор из-за отсутствия защитного костюма и рекомендовала оставаться дома и пить больше чая. Скорая отказала в госпитализации. А биоанализы у мужчины взяли на пятый день после смерти.

На Прикарпатье результаты ПЦР-тестирования приходится ждать от 5 до 8 дней. Несмотря на очень серьезные вызовы, медики до сих пор не обеспечены всем необходимым. Подробности в сюжете Ирины Тимчишин и Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах медики разработали безопасный режим лечения больных коронавирусом.

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