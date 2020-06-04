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Возобновление авиаперевозок: когда и куда смогут полететь украинцы

С 15 июня предварительно откроет границы Европа, однако не стоит заранее покупать или бронировать билеты — многие государства пока не внесли Украину в список желаемых для контактов. Больше всего они не доверяют нашей статистике по коронавирусу, поэтому пока не спешат принимать украинцев у себя.

Принимать украинцев с 1 июля согласилась Турция, возможно к ней присоединится и Грузия. Греция готова встретить украинцев, но с тестами на коронавирус и карантином.

Восстановление регулярных авиарейсов будет зависеть и от эпидситуации конкретного региона — не более 12 новых больных на сто тысяч населения семь дней подряд.

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С 16 июня из аэропорта Киев будут летать 4 компании — Belavia, LOT, WizzAir и Мотор Сич. Анонсируют рейсы в Польшу, Германию, Австрию, Литву, Латвию, Данию, Грецию, Кипр и Португалию. Но это только планы.

Пассажиры по-прежнему будут сидеть по трое, потому что поднимать в небо полупустой самолет компании просто не выгодно. Или же придется существенно повышать стоимость билетов. Пустым оставят задний ряд для пассажиров, которым станет плохо. Освобождать больше мест в салоне не обязательно.

Маски и перчатки обязательны. Еда — даже в бизнес классе — в одноразовой посуде. Оплата карточкой. Ручную кладь придется минимизировать. После каждого рейса — дезинфекция. Дополнительные расходы потянут цены, но перевозчики обещают: билеты не подорожают.

Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня. Речь идет как и о внутренних рейсах, так и международных.

Об это рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что внутреннее авиасообщение возобновят несколько раньше.

Владимир Зеленский анонсировал программу восстановления туризма — президент анонсировал презентацию ряда региональных проектов, которые могут быть интересными для инвестирования.

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