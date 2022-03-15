Возобновление обучения в школах: как проводят уроки и как это сделать переселенцам

С понедельника в девяти областях Украины возобновилось обучение в школах. На Закарпатье ученики даже сели за реальные парты. В остальных областях занятия будут проводить только в некоторых классах или населенных пунктах. Это решение местных властей.

Однако присоединиться к урокам можно даже если в вашем регионе обучение не было возобновлено. Или же вы с ребенком, вынужденно покинули свой дом.

В будущем смогут присоединиться и выехавшие за границу дети. Сейчас педагоги разрабатывают интерактивную регистрацию. Она должна появиться изо дня в день. Заполнив специальную форму учащиеся смогут продолжить образование онлайн из любой точки мира. А вернувшись – сесть за парты уже в своих обновленных городах.

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