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Возобновления санслужбы не будет: чем будет заниматься главный санитарный врач

Правительство, напуганное коронавирусом, решило восстановить должность главного санитарного врача. И хотя должность – это еще не восстановление службы с ее полномочиями – скажем школы, больницы или бизнес санстанция не будет проверять – даже такой шаг вселяет надежду.

Санэпидемиологическую службе в Украине разрушили в 2016-м, аргументы были неубедительны, мол, бизнес устал от постоянных проверок, поэтому санстанцию ​​сократили, а врачей-санэпидемиологов даже перестали готовить в вузах.

За 4 года у уволенных специалистов не раз болело сердце из-за очередного отравления в школах, садах, смерти от контрафактного алкоголя или испорченной рыбы, срыве вакцинации, вспышки туберкулеза. И вот неожиданно пришел коронавирус и стало понятно, что санитарная служба таки нужна, особенно в такой бедной и необразованной стране.

Подробнее об украинской санстанции ​​смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как будут проверять эвакуированных украинцев на коронавирус.

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