Возобновления санслужбы не будет: чем будет заниматься главный санитарный врач
Правительство, напуганное коронавирусом, решило восстановить должность главного санитарного врача. И хотя должность – это еще не восстановление службы с ее полномочиями – скажем школы, больницы или бизнес санстанция не будет проверять – даже такой шаг вселяет надежду.
Санэпидемиологическую службе в Украине разрушили в 2016-м, аргументы были неубедительны, мол, бизнес устал от постоянных проверок, поэтому санстанцию сократили, а врачей-санэпидемиологов даже перестали готовить в вузах.
За 4 года у уволенных специалистов не раз болело сердце из-за очередного отравления в школах, садах, смерти от контрафактного алкоголя или испорченной рыбы, срыве вакцинации, вспышки туберкулеза. И вот неожиданно пришел коронавирус и стало понятно, что санитарная служба таки нужна, особенно в такой бедной и необразованной стране.
Подробнее об украинской санстанции смотрите в сюжете Натальи Кулик.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как будут проверять эвакуированных украинцев на коронавирус.