Знаменитые холмы Киева: история, виды и природа столичных высот
Город на семи холмах. Из-за своего ландшафта, характера, атмосферы и красок Киев полный живописных панорамных мест. Одно из них — в старинном парке Владимирская горка, который раскинулся на Михайловой горе. Именно у ее подножия киевский князь Владимир Великий крестил Русь.
Речь идет о знаменитом Андреевский спуске, который еще называют киевским Монмартром. Это излюбленное место художников, гостей столицы и самих киевлян. Сейчас Андреевский спуск полупустой из-за карантина, но от этого не страдает его уникальная атмосфера. Подробнее в сюжете Натальи Жуковской.
Напомним, Факты ICTV писали о том, как в Киеве заработали сельскохозяйственные ярмарки.
2020-05-30