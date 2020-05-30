Знаменитые холмы Киева: история, виды и природа столичных высот

Город на семи холмах. Из-за своего ландшафта, характера, атмосферы и красок Киев полный живописных панорамных мест. Одно из них — в старинном парке Владимирская горка, который раскинулся на Михайловой горе. Именно у ее подножия киевский князь Владимир Великий крестил Русь.

Речь идет о знаменитом Андреевский спуске, который еще называют киевским Монмартром. Это излюбленное место художников, гостей столицы и самих киевлян. Сейчас Андреевский спуск полупустой из-за карантина, но от этого не страдает его уникальная атмосфера. Подробнее в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как в Киеве заработали сельскохозяйственные ярмарки.

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