Отдых на яхте в Хорватии по цене отеля: плюсы и минусы

Хорватия одной из первых среди стран Европы открыла границы туристам. И здесь предлагают альтернативу гостиницам — отдых на яхте. В условиях пандемии это как никогда уместно, потому что на корабле только вы, ваша компания и капитан. Цены не заоблачные, если заказывать заранее, убеждают хорваты.

Эта страна на Адриатическом море имеет тысячи островов — такой вид отдыха здесь давно уже популярен. Но сейчас здесь уверяют, что на яхтах гораздо меньше шансов заразиться коронавирусом. Персонал сам заинтересован сделать максимум безопасности.

Хорватия принимает туристов с сертификатом о вакцинации, негативным ПЦР-тестом или документом, который свидетельствует о выздоровлении от Covid-19.

Яхта на 10 человек с капитаном стоит от €2,5 тыс. евро. Если заказывать заранее, это можно сравнить со стоимостью отеля. Дополнительно оплачиваются продукты.

Хорватия стала одной из первых стран в Европе, которая открыла границы для туристов, ведь эта сфера приносит 20% от экономики страны.

Украинцы могут посетить Хорватию, если выполнят эпидемиологические требования и будут иметь документы об уплате гостиницы или яхты. Такие условия действуют до 15 июня.

Хорватия упростила условия въезда

Ранее Хорватия упростила условия въезда в страну для туристов, в том числе из Украины.

Чтобы попасть в эту страну на Балканском полуострове необходимо предоставить результаты негативного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 72 часа.

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