Отдых на Кипре осенью: куда пойти и цена билетов

Первое, что точно заметит турист – на Кипре паломников почти как в Иерусалиме. Если вы прилетели в Ларнаку, очень сложно обойти храм Святого Лазаря, который возвели еще в конце 9-го века.

Внутри редко бывает пусто, разве что в 7 утра. В храме столетние традиции.

Но в первую очередь турист осенью ищет на острове отдых и порции витамина D.

Размеренность у киприотов на генетическом уровне. Там можно развлечь себя и прогулкой по Средиземному морю на яхте. Для тех, кто хочет сэкономить – проехаться по побережью или искупаться, это возможно даже в декабре.

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Точно не придется скучать на уникальной ферме, где главные жители – ослы. Их очень уважают на Кипре. В прошлом они были основными грузовиками. Экскурсия 15 минут – и если осел не хочет идти, заставить его сложно. Ощущение совсем не такие, как на лошадях.

Но видами сыт не будешь. И первое чего хотят туристы – вволю наесться рыбы, кальмаров или осьминогов. Но парадокс кипрской кухни в том, что некоторые морепродукты везут с Дальнего Востока. Витрины у входа в ресторан – шанс убедиться свежего ли кальмара вам поджарят.

Столетние памятники архитектуры, святыни, развлечения на любой кошелек и множество даров моря. Для уставших от мегаполисов – еще и неспешный ритм жизни. Остров не оставляет равнодушным. Отпуска в неделю может и не хватить, чтобы побывать везде. Если позаботиться заранее, то перелет на Кипр обойдется в 1200 гривен.

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