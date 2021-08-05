Отдых на Закарпатье: как благодаря туризму развивается Полянская ОТО

Отдых на Закарпатье: как благодаря туризму развивается Полянская община

Полянская община — самая успешная на Закарпатье и мечтает стать примером для всей Украины. Здесь асфальтируют даже боковые дороги и восстанавливают клубы с амбулаториями.

В школах ремонтируют классы, модернизируют системы отопления и оснащают столовые современным оборудованием за миллионы гривен. Отсюда молодежь не выезжает, люди не убегают на работу за границу. Преимущества от децентрализации здесь очевидны.

— Мы построили ЦПАП, открыли детско-юношескую спортивную школу, школу искусств. В Поляне сейчас занимаются около 400 детей в этих школах. Это все за средства местного бюджета, — рассказал председатель Полянской ТГ Иван Дрогобецкий.

Полянскую общину создали почти пять лет назад. Сейчас она объединяет более 14 тыс. человек из 13 сел. После децентрализации бюджет общины увеличился в 15 раз — до 126 млн грн.

Большая часть — доход от туризма. В частности, благодаря известному бальнеологическому курорту Поляна. Ежегодно сюда едут более 50 тыс. человек. Здесь размещены четыре крупнейшие в области санатории, где лечат многие хронические недуги.

— Мы проводим лечение не только этих систем, органов пищеварения и эндокринной системы, но и заболевания легочной системы, сердечно-сосудистой, опорно-двигательного аппарата, — рассказал главный врач санатория Игорь Витошинский.

Условия проживания — современные, а цены — доступные. Стартуют от 625 грн с человека за сутки — за проживание, завтрак и базовое лечение. Можно поселиться и в уютных гостиницах или усадьбах — их здесь почти 70. Гостям предлагают купание в чанах и лечение пчелами.

В общине постоянно расширяют спектр услуг для туристов. Чтобы люди о них узнали, создали сайт Поляна Онлайн и мобильное приложение.

Здесь собирают всю информацию для планирования путешествий — о жилье, питании и развлечениях. Всю информацию дублируют на английском языке.

В приложении отдыхающий самостоятельно сможет спланировать свое путешествие. Кроме сайта и приложения с интерактивной картой, община планирует установить на своей территории три информационные боксы.

С этим проектом они уже попали в финал конкурса Наша община, который проводят в рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE). Платформа будет полезной не только для отдыхающих, но и для местных экскурсоводов и владельцев заведений отдыха.

Из ближайших планов — строительство масштабного закрытого спортивного комплекса с бассейном и футбольным полем. На территории этой общины построят первый на Закарпатье мусороперерабатывающий завод — проект и инвестор уже есть. Современный и экологический завод, который будет безотходно работать, охватит территорию 18 общин — это почти треть области.

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