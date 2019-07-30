Отдых в Боржоми: цены, условия и развлечения
Боржоми – не просто город в ущелье зеленых Кавказских гор. Это территория национального парка. Благодаря особому климату и лечебным свойствам воды, которая бьет из-под земли, городок несколько веков назад приобрело популярность. А сейчас, благодаря государственной политике, переросло советское наследие и стало настоящим европейским курортом.
Ранее скважины термальных источников в городе были законсервированы, с расцветом курорта пространство вокруг них обустроили.
Читайте: Все, что нужно знать об отдыхе в Турции: регионы, гостиницы, экскурсии
Стоимость лечебной процедуры 5 лари – чуть больше 40 гривен.
Крупный бизнес в Боржоми начал заходить восемь лет назад. Инвесторы из Китая, Казахстана и Турции строят комфортабельные отели с современными спа-салонами.
Сейчас в городе действует более 20 элитных отелей и 300 маленьких. Комнаты сдаются в каждом доме. Проживание в хостеле стартует от 130 гривен, отдельная комната – от 700, номер в гостинице от 3 тысяч гривен.
За 2018 год Боржоми посетили 700 тысяч туристов.
Крепости, церкви, монастыри – вокруг Боржоми более 200 исторических памятников. А благодаря умеренному климату отдых на курорте круглогодичный.
Напомним, Факты ICTV собрали 10 идей для тех, кто не знает, куда поехать осенью в отпуск.