Отдых в Крыму: есть ли очереди на пункте Чонгар и как реагируют пропагандистские СМИ

Очередей на въезде в Крыму нет – наши пограничники опровергают новости российской пропаганды. Напротив, констатируют также уменьшение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом. Россияне же искусственно создают картинку для своих СМИ.

Десять утра. На пункте пропуска Ченгар – не более десятка авто с обеих сторон. Номера преимущественно Донецкого и Запорожского регионов. Пограничники на проверку документов и оформление пересечения границы тратят не более тридцати минут.

По данным украинских пограничников, ажиотажа и длинных очередей на КПВВ Чонгар нет уже давно. Даже несмотря на начало летнего сезона, пассажиропоток не вырос.

Читайте: Совет ЕС: непризнание аннексии Крыма – основной подход для сотрудничества в Черном море

Искусственные препятствия для пересечения административной границы с оккупированным Крымом создает только российская сторона. Украинские пограничники убеждены, что как и в прошлом году – агрессор это делает для яркой картинки в пропагандистском СМИ.

В основном КПВВ пересекают те, кто хочет увидеть родственников.

В среднем за день контрольный пункт Чонгар в обе стороны пересекают от 400 до 500 автомобилей, и примерно столько же людей достаются материковой Украины или полуострова пешком.

Напомним, ранее Совет ЕС ввел санкции против россиян за химоружие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.