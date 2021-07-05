Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Путешествия
Євгенія Шапоренко |

Отдых в Мариуполе 2021: какие есть развлечения и сколько это стоит

На Приазовье уже вторую неделю сохраняется стабильно жаркая погода. Поэтому многие люди стали проводить время на побережье. В Мариуполе, в частности, больше тех, кто выбирает активный отдых с пользой для здоровья. В теплый сезон там, как в Майами, любители волн рассекают по воде на досках. Речь идет о кайт-, вин-, вейксерфинге, йоге и обычном катании на сапбордах.

Одно занятие в вейкпарке с ребенком стоит 150 грн за 2 часа, для взрослых — значительно дороже, за полчаса придется отдать 400 грн.

Читайте
Где отдохнуть на море в День Независимости: цены, развлечения и подводные камни

Кроме этого, в Мариуполе обучают и другим видам катания на досках. Более сотни людей занимаются кайтом и столько же — винсерфингом.

— Кайтсерфинг стоит $40 в час. Сюда входит все оборудование. Непосредственно кайтсерфинг — это парашют, назовем это так, и доска. Такая цена из-за дороговизны оборудования, — рассказывает директор вейкпарка Алексей Попов.

Новая доска для серфинга стоит около $2,5 тыс. Поэтому даже не каждый инструктор имеет собственную. А вот взять в аренду доступнее — 250 грн в час. Плюс столько же за услуги тренера. Сначала винсерфингу обучают на суше. Ведь справиться с ветром новичкам не просто.

На этом ассортимент досок для катания в море в Мариуполе не заканчивается. Есть еще сапы. Здесь парусов нет, однако есть весло.

Новый такой стоит $600. А в прокат сдают за 160 грн в час. Справиться с сапом сможет каждый с первого раза, уверяют инструкторы.

Инструкторы говорят, балансирование на доске укрепляет все мышцы, а вода еще и успокаивает психику.

Читайте
Лучшие пляжи Железного Порта 2021 - где загорать и купаться

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зоопарк и сон на ульях: что посмотреть в биопарке Золотой фазан и цены
Зоопарк и сон на ульях: что посмотреть в биопарке Золотой фазан и цены
Google составил рейтинг самых популярных мест для отдыха летом в Украине и за границей
Google составил рейтинг самых популярных мест для отдыха летом в Украине и за границей
В Хорватию на авто: недорогой отдых на море
В Хорватию на авто: недорогой отдых на море
Лучшие пляжи Одессы 2021
Лучшие пляжи Одессы 2021
Куда поехать летом в Карпаты
Куда поехать летом в Карпаты
Куда поехать в Харьковской области на выходных
Куда поехать в Харьковской области на выходных
Отдых в Карпатах 2021. Как изменились цены на жилье и развлечения
Отдых в Карпатах 2021. Как изменились цены на жилье и развлечения
Грибы, рыбалка и речные путешествия: отдых в Кийлове
Грибы, рыбалка и речные путешествия: отдых в Кийлове
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка