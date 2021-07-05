Отдых в Мариуполе 2021: какие есть развлечения и сколько это стоит

На Приазовье уже вторую неделю сохраняется стабильно жаркая погода. Поэтому многие люди стали проводить время на побережье. В Мариуполе, в частности, больше тех, кто выбирает активный отдых с пользой для здоровья. В теплый сезон там, как в Майами, любители волн рассекают по воде на досках. Речь идет о кайт-, вин-, вейксерфинге, йоге и обычном катании на сапбордах.

Одно занятие в вейкпарке с ребенком стоит 150 грн за 2 часа, для взрослых — значительно дороже, за полчаса придется отдать 400 грн.

Кроме этого, в Мариуполе обучают и другим видам катания на досках. Более сотни людей занимаются кайтом и столько же — винсерфингом.

— Кайтсерфинг стоит $40 в час. Сюда входит все оборудование. Непосредственно кайтсерфинг — это парашют, назовем это так, и доска. Такая цена из-за дороговизны оборудования, — рассказывает директор вейкпарка Алексей Попов.

Новая доска для серфинга стоит около $2,5 тыс. Поэтому даже не каждый инструктор имеет собственную. А вот взять в аренду доступнее — 250 грн в час. Плюс столько же за услуги тренера. Сначала винсерфингу обучают на суше. Ведь справиться с ветром новичкам не просто.

На этом ассортимент досок для катания в море в Мариуполе не заканчивается. Есть еще сапы. Здесь парусов нет, однако есть весло.

Новый такой стоит $600. А в прокат сдают за 160 грн в час. Справиться с сапом сможет каждый с первого раза, уверяют инструкторы.

Инструкторы говорят, балансирование на доске укрепляет все мышцы, а вода еще и успокаивает психику.

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