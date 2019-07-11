Отдых в Скадовске: цены на жилье в частном секторе и в санаториях

Теплое до +32 градусов море и насыщенный йодом воздух ежегодно привлекает в Скадовск сотни тысяч людей единственный в стране курорт, ориентированный на отдых с детьми. Но главное в Скадовске можно не только отдохнуть, но и оздоровиться.

Море неглубокое и насыщенное водорослями. Шезлонг с зонтиком на Центральном городском пляже до 100 гривен в день. Почти столько же будет стоить сутки проживания в частном доме.

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В отелях дороже: от 400 до 3 тысяч гривен. Все стандартные двухместные номера имеют дополнительную кровать для ребенка. Большинство уже забронированы с июля до середины августа, почти в каждом отеле есть бассейн.

В Скадовске можно поесть на любую сумму и любой вкус. Больше заведений питания ближе к пляжу, но там и цены выше. Поклонникам морепродуктов стоит посетить местный рыбный рынок.

В Скадовске есть три санатория. Неделя физиотерапевтических процедур – от 2 тысяч гривен. Особенность лечения – ванна с йодированной водой и подводным массажем, которая нормализует работу всего организма.

Для здорового и любознательного туриста есть экскурсии в крупнейший в Европе необитаемый остров Джарылгач, к гейзеру в степи, заповедника Аскания Нова и лечебных грязей озера Сиваш.

Напомним, Фактов ICTV писали, где отдохнуть во Франции на море, стоимость проживания и цены на авиабилеты.

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