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Отдых в Зерноленде: что интересного, где находится и цены

Из-за карантина зарубежный отдых пока недоступен. Время развивать и открывать для украинцев внутренний туризм. Регионы к нему уже готовятся и ждут своих посетителей. Одна из перспективных в этом сезоне — сельская развлекательная аттракция Зерноленд на Черкасщине.

Этот познавательно-развлекательный комплекс за 70 км от Черкасс на Чигиринщине. Создал его выходец из села Ивковцы, краевед, историк Назар Лавриненко, чтобы сохранить свою малую родину. И сейчас это популярный среди туристов центр отдыха на лоне природы. Это настоящий игровой городок для детей и взрослых

В этнографическом музее экспонаты исключительно из этого села. Собранные за один год. Их все можно трогать. Если есть время и желание, можно самому изготовить куклу-мотанку, овладеть Петриковской росписью, сделать кувшин или выковать что-то на память в кузнице.

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Можно здесь с ветерком погонять по просторам верхом или же запрячь лошадей в столетний фаэтон, двухколесную рикшу или традиционные повозки. Или вообще устроить гонки на гривастых. С вершин здешних холмов, окутанных легендами, видно Черкассы и Днепр.

На время карантина жизнь здесь замерла, теперь здесь ждут гостей. Но с определенными коррективами в отдыхе — масочный режим и социальная дистанция. На территории для туристов беседки, павильоны, корчма. Можно пользоваться мангалом. Для желающих заночевать есть хостел или частный дом. Стоимость отдыха — 50 грн. с человека. Групповая экскурсия — 200 грн.

Из-за эпидемии коронавируса, туристическая отрасль Украины уже потеряла более полутора миллиарда долларов. И эта цифра, очевидно, будет расти, так как восстановить докарантинные потоки удастся не скоро. Но с другой стороны — это уникальный шанс увидеть Украину и поддержать внутренний туризм, как это делают в Польше.

Дворец Потоцких, купальни и удивительная природа — любимое место археологов и историков, которое скрывает множество тайн и щедро одаренное природой. Невероятные купальни наполненные солнцем и прозрачной речной водой — все это можно увидеть в Тульчинском районе.

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