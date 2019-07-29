Отдых в Затоке и Одессе: сравнение цен, развлечений и условий

В поселок Затока, Одесской области, несмотря на повышение цен, массово съезжаются отдыхающие чтобы насладиться теплым морем, а в самой южной Пальмире сезон чуть не провалился из-за погодных условий.

На 18-километровой береговой линии залива – сотни тысяч отдыхающих.

Больше всего туристов в Заливе – в июле. Из-за большого количества автомобилей на центральной дороге поселка длинные пробки.

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За год жилье подорожало – сейчас двухместный номер стоит от 700 гривен. За апартаменты люкс-класса турист платит от 2 тысяч гривен. Активно украинцы останавливаются в местных жителей, которые сдают койко-место от 200 гривен.

Отдыхающие из ближнего зарубежья говорят, что цены в этом году заметно выросли.

Экстремальная морская прогулка на банане или касатке стоит от 100 гривен с человека. Отдыхающих кормят разнообразными вкусностями, традиционно – креветками, пахлавой и кукурузой.

В Одессе в пик сезона меньше туристов, чем в Затоке. Именно поэтому цены на жилье здесь остались неизменными. Однокомнатная квартира – минимум 700 гривен, гостиничный номер – от тысячи. Здесь из популярных развлечений – экскурсии по городу.

Чтобы скромно отдохнуть в Заливе неделю, надо взять минимум 4 тысячи гривен на человека. На Одессу понадобится вдвое больше. Подешевеет отдых осенью, когда наступит бабье лето, и дети пойдут в школу.

Напомним, Факты ICTV собрали 10 идей для тех, кто не знает, куда поехать осенью в отпуск.

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