Отдохнуть и помочь стране: как правильно путешествовать во время войны

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марианна Олеськив рассказала о развитии туризма во время войны. В эфире телемарафона чиновница поделилась, как украинцы могут путешествовать и помогать экономике страны.

— Во время войны туристическая отрасль не приостанавливала свою работу, но немного изменила формат. В начале это был вопрос о приюте — на этом фоне возрос туристический сбор во многих областях. За 4 месяца мы имеем увеличение сбора на 65% по всей Украине, — сообщила Марианна.

Чиновница добавила, что постепенно восстанавливается и туризм с целью отдыха.

— На сегодня мы имеем очень медленное восстановление поездок с целью отдыха. Если мы говорим о семейном путешествии, то лучше всего это делать в Украине. Если есть возможно отдохнуть и восстановиться на территории страны — это очень хорошо, ведь деньги остаются в Украине. Такой отдых поможет экономике и ВСУ, — уверяет Олеськив.

Марианна добавила, что туроператоры кооперируются с местными ОВА, чтобы возить туристов только по относительно безопасным локациям. Путешествовать по Украине можно, но не в развлекательных целях — это поможет отвлечься от событий в стране, а также поддержать нашу страну в экономическом плане.

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