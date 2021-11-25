Отработали стрельбу в движении: в зоне ООС стартовали учения танкистов

В среду, 24 ноября, в зоне Операции объединенных сил стартовали военные учения танкистов.

Украинские военные отрабатывают маневры на специальном полигоне.

По данным ООС, учения будут проходить в течение четырех дней. В дневных условиях танкисты уже отработали стрельбу в движении.

Также они отрабатывали задание в ночное время. В состав каждого экипажа входит три человека: командир, оператор-наводчик и водитель-механик.

По словам командира танкового подразделения, военные отлично справились с задачей, получив положительный результат.

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