Отработали стрельбу в движении: в зоне ООС стартовали учения танкистов
В среду, 24 ноября, в зоне Операции объединенных сил стартовали военные учения танкистов.
Украинские военные отрабатывают маневры на специальном полигоне.
По данным ООС, учения будут проходить в течение четырех дней. В дневных условиях танкисты уже отработали стрельбу в движении.
Также они отрабатывали задание в ночное время. В состав каждого экипажа входит три человека: командир, оператор-наводчик и водитель-механик.
По словам командира танкового подразделения, военные отлично справились с задачей, получив положительный результат.
2021-11-25
Теги: Военные учения, ВСУ, ООС