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Факты / Видео / Украина / Общество

Возрождение украинских традиций: как в Украине отпраздновали Масленицу

Для верующих восточного обряда 2 марта начинается самый продолжительный и строгий пост в году. Это прекрасное время, чтобы изменить свою жизнь – очистить мысли, делать больше добрых дел, чтобы стать светлее.

В то же время, верующие не должны есть мясо, молоко, сыр и яйца. Во время Великого поста запрещено пить алкоголь.

Перед началом поста люди празднуют Масленицу. К тому же, по давним традициям, есть не блины, а угощаться именно варениками.

Этот праздник символизирует пробуждение весны, поэтому и встретить ее нужно громко. Как накануне отмечали Масленицу – смотрите в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в России в детском саду отметили Масленицу песнями о водке.

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