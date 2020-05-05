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Человек который отслеживает больных Covid-19: новая профессия в США

Люди, которые отслеживают контактов больных Covid -19, это новая и уже достаточно популярная работа в Америке. Ряд штатов активно ищет людей, которые будут проводить онлайн-интервью с инфицированными, чтобы найти и изолировать людей, которые могли от них заразиться.

Среди требований к кандидатам на должность: опыт в области здравоохранения, хорошие коммуникационные навыки и внимание к деталям.

Больше всего таких отследователей вступают в Нью-Йорке. Почти 6 тыс. специалистов помогать обуздать пандемию среди 19-миллионному населения штата.

Между тем компании Google и Apple продолжают совместно разрабатывать технологию сообщения владельцу мобильного телефона, находился ли он рядом с человеком, у которого обнаружили Covid.

Факты ICTV ранее писали о том, что число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне.

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