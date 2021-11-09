Отстранение от работы невакцинированных педагогов: какая ситуация в регионах

В Украине уже есть первые случаи, когда невакцинированных педагогов отстранили от работы. В частности, на Волыни около тысячи таких учителей. Здесь почти половина школ на дистанционном обучении. Ни одной школы, где иммунизирован весь персонал, нет и в Луцке. Но пока Волынь в красной зоне, 5-11 классы будут учиться онлайн.

Руководитель департамента образования Луцкого горсовета Виталий Бондарь рассказал, что сейчас процент вакцинации – более 95, в учреждениях дошкольного образования – более 91%.

– Работников, имеющих одну вакцину, отстранить от работы не могут руководители учебных заведений, потому что это будет незаконно. В то же время, они не могут работать в очном формате, – объяснил он.

А в Днепре полностью вакцинировано 94% педагогов. От работы отстранены около сотни сотрудников детсадов и школ.

Начальник отдела кадровой работы управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Елена Шовкова говорит, что у них 207 педагогов имеют противопоказания для вакцинации, или они переболели, и прививка откладывается на некоторое время.

– Такие работники должны принести справку формы 028, где семейный врач укажет, на какой срок отсрочено или это будет абсолютное противопоказание. Мы посчитали, что на 15 ноября у нас почти 99% будут вакцинированы двумя дозами, то есть будут зеленые сертификаты и заведения будут работать в обычном режиме, – подчеркнула она.

Сейчас в Днепре в обычном режиме работают 87 школ. Вернулась в офлайн-режим школа №15. Из-за состояния здоровья несколько учителей не смогли привиться, поэтому приходилось работать дистанционно.

В Харькове ни одного учителя не отстранили. По данным городского департамента образования, все с прививкой, за исключением тех, кто имеет противопоказания. А в области в первый день нововведений отстранены 105 педагогов и более трех десятков воспитателей детсадов.

Под санкциями и чиновники – 10 непривитых сотрудников областной и районных госадминистраций временно не работают и зарплату им не будут начислять.

В целом в Украине 93% педагогов получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Самые высокие показатели вакцинации среди педагогов в Хмельницкой, Николаевской, Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Больше учебных заведений работают дистанционно в Одеской области и на Волыни.

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