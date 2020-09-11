Отсрочка платежа за продукцию или удобная доставка: помощь бизнесу от METRO УКРАИНА

Коронавирус и карантин принес немалые убытки для бизнеса и создал ряд сложностей, которые необходимо решать ежедневно. Гостинично-ресторанный бизнес не может себе позволить тянуть, нужна быстрая адаптация и реактивные действия. Это не всем под силу. Поэтому бизнесу необходима помощь, и эта тенденция времени.

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Например, в компании METRO к вопросу помощи подходят комплексно. Здесь уверены — это необходимость, чтобы гостинично-ресторанный бизнес быстрее преодолевал последствия кризиса и при этом мог обслуживать гостей на высшем уровне. Поэтому именно комплексный подход приобретает особое значение.

— Мы заботимся о бизнесе клиентов, чтобы они, в свою очередь, также заботились о своих гостях. Мы хотим, чтобы наши клиенты гостинично-ресторанного бизнеса больше фокусировали свои усилия на еде и сервисе, и меньше — на ежедневных заботах. Мы, как партнер, готовы помогать им в этом, поэтому и считаем нужным внедрять ряд инструментов. В частности, это — отсрочка платежа за приобретенную продукцию или удобная доставка в учреждения. А еще это могут быть диджитал решения, например, с бесплатным созданием собственного сайта для заведения, что помогает привлекать еще больше гостей, — говорит Тино Цайске, генеральный директор компании METRO УКРАИНА.

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