Оттачивание наступления: как отметили День пехоты украинские военные

6 мая в Украине третий год подряд отмечают День пехоты. Это день воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ.

Сейчас в нашем войске более 50 тыс. пехотинцев, 4 тыс. из которых – женщины.

Это – основа боевого потенциала Сухопутных войск. Они несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль при выполнении задач Операции Объединенных сил.

В праздник одна из механизированных бригад Вооруженных сил Украины проходила боевую подготовку на ровенском полигоне.

Армейцы оттачивали наступление на врага, ведь защищаться, говорят, уже научились.

Наступление на вражеские позиции бойцы оттачивают, применяя современную имитационную систему Лазертаг.

Это – наиболее эффективная форма обучения подразделений, которая позволяет максимально приблизиться к реальному бою и умело сочетать тактику и огневую мастерство. Меткость условных выстрелов определяют благодаря специальным датчикам.

Скопление российских войск

6 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войск РФ у украинской границы сейчас больше, чем во время первой эскалации. Из-за этого, по его словам, страны Альянса должны быть начеку.

Об около 80 тыс. российских военных рядом с Украиной пишут и журналисты The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Подробнее о скоплении российских войск читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны

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