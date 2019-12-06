Отвел самолет от домов: история героического поступка курсанта Алексея Быченко

150 секунд – это одна прослушанная песня, интервал между поездами в метро или приготовленный баристой кофе. А для курсанта университета воздушных сил Алексея Быченко – это спасенные от разрушения дома и человеческие жизни. Рискуя собой, будущий летчик совершил героический поступок, когда на него никто не рассчитывал – обычные учебные полеты, простая задача: подняться в небо, и прилететь из точки А в точку Б.

Это был восемнадцатый полет курсанта, и именно во время него у железной птицы отказал двигатель. И чтобы не упасть на жилые дома, курсант повел самолет на поля, хотя и понимал – времени на катапультирование может не хватить.

Страшно – не то слово, вспоминает курсант. Но уже через несколько секунд пришел в себя. К катастрофе оставалось 150 секунд. Двигатель отказал на высоте 1800 метров. С этого момента отсчет пошел на секунды.

Трижды пытается запустить двигатель – не слушается. В конце центр выходит на связь и дает команду катапультироваться. Самолет падает со скоростью 10-12 метров каждую секунду. И курсант не покидает самолет, потому что под ним жилые дома. Хотя высота уже критически низкая, решает отвести машину в сторону. И только когда самолет оказался над полями – катапультировался. До земли оставалось 62 метров.

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Это сверхкритическая высота – статистика выживания при катапультировании на подобных высотах – 10%.

После такого катапультирования не все возвращаются к полетам. А еще действия летчиков по секундам изучает военная комиссия, если найдут ошибки – он больше никогда не поднимется в небо. Преподаватель университета Игорь Олейник имеет 800 собственных часов налетов – был в составе такой комиссии и изучал поведение Алексея в воздухе.

За героический поступок Алексей Быченко награжден Орденом мужества, хотя сам курсант героем себя не считает. Впереди пристальная медкомиссия и экзамены, именно от этого зависит вернется ли Алексей снова к полетам. Лично, говорит, сделает все, чтобы снова подняться в небо.

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