Отвоевание захваченных жилых районов: как учат украинских бойцов в Британии
Великобритания расширит программу обучения для украинских военных. Готовы подготовить больше добровольцев, чем раньше планировали. Многие страны отправили своих инструкторов, чтобы поделиться опытом с украинскими добровольцами.
Учить по 10 тыс. украинских добровольцев каждые четыре месяца. Такова амбициозная цель у британского правительства. Разработали специальную программу по практике ведения боев в городских условиях.
На тренировках женщины и мужчины в возрасте от 25 до 45 лет разных профессий. Обретают навыки проведения спецопераций. По легенде – отвоевывают захваченные врагом жилые районы.
К программе уже присоединились инструкторы из Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Нидерландов. Недавно власти Новой Зеландии также объявили, что отправят своих военных специалистов.