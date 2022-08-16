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Отвоевание захваченных жилых районов: как учат украинских бойцов в Британии

Анна Боль Журналистка Факти ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Великобритания расширит программу обучения для украинских военных. Готовы подготовить больше добровольцев, чем раньше планировали. Многие страны отправили своих инструкторов, чтобы поделиться опытом с украинскими добровольцами.

Учить по 10 тыс. украинских добровольцев каждые четыре месяца. Такова амбициозная цель у британского правительства. Разработали специальную программу по практике ведения боев в городских условиях.

На тренировках женщины и мужчины в возрасте от 25 до 45 лет разных профессий. Обретают навыки проведения спецопераций. По легенде – отвоевывают захваченные врагом жилые районы.

К программе уже присоединились инструкторы из Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Нидерландов. Недавно власти Новой Зеландии также объявили, что отправят своих военных специалистов.

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