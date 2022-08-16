Отвоевание захваченных жилых районов: как учат украинских бойцов в Британии

Великобритания расширит программу обучения для украинских военных. Готовы подготовить больше добровольцев, чем раньше планировали. Многие страны отправили своих инструкторов, чтобы поделиться опытом с украинскими добровольцами.

Учить по 10 тыс. украинских добровольцев каждые четыре месяца. Такова амбициозная цель у британского правительства. Разработали специальную программу по практике ведения боев в городских условиях.

На тренировках женщины и мужчины в возрасте от 25 до 45 лет разных профессий. Обретают навыки проведения спецопераций. По легенде – отвоевывают захваченные врагом жилые районы.

К программе уже присоединились инструкторы из Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Нидерландов. Недавно власти Новой Зеландии также объявили, что отправят своих военных специалистов.

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