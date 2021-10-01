VII Форум Диригенти змін. Ответственность. Кто, если не я?

Социальная ответственность становится все более популярным мировым трендом. В Киеве состоялся VII Форум Диригенти змін при участии владельцев и руководителей украинских и международных компаний, общественных и государственных деятелей и лидеров мнений.

Организатор мероприятия — международная консалтингово-аудиторская компания Делойт в Украине. Речь шла об изменениях, которые важны сейчас и для будущего, в том числе и об ответственном лидерстве.

Образовательный Навчай для України проект направлен на преодоление образовательного неравенства в Украине.

Важно, что значительное внимание организаторы мероприятия уделили и вопросам инклюзивности — все панельные дискуссии переводились жестовой речью, а пространство мероприятия было спланировано в соответствии концепции доступности.

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