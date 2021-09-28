VII Форум Диригенти змін: какие темы нарушает

Человечество постоянно ищет позитивные изменения, которые могут повлиять как на настоящее, так и на жизнь будущих поколений. В столице состоялся VII Форум Диригенти змін. Он объединил более 300 участников. Организатор мероприятия — международная консалтингово-аудиторская компания Делойт в Украине.

Форум был основан в переломном для Украины 2014-м. И с того момента он нарушает темы, которые волнуют общество, бизнес и государство, рассказывают его партнеры.

В общую концепцию ответственности вполне вписывалось, что организаторы обеспечили тестирование на Covid-19 для всех участников и спикеров.

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