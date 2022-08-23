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Факты / Видео / Украина

Война не дала отвести сына в первый класс: история пограничника, погибшего за Украину

Татьяна Наконечная Журналистка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

38-летний Александр Левченко был из тех, кто отдал жизнь за Украину. Он на войне с 2014 года. Пограничник-кинолог погиб в бою на Харьковщине. Сиротами остались два маленьких сына. Старшего в этом году он должен был вести в первый класс.

Последние два месяца сыновья Александра Левченко приходят к папе на Аллею Героев.

– Трудно воспринимать, когда приходим Сашу навещать и пополняется кладбище. Такова цена, цена этой войны и независимости, – говорит жена погибшего Героя Анжелика.

На кладбище к своему хозяину ходит и служебный пес Норд. Ему шесть лет.

– На работе я Норду доверяю свою жизнь, он очень любит кромсать нарушителей, а дома я ему доверяю своих детей, — говорил когда-то погибший Александр.

В Харьковской области возведенный пограничный отряд выполнял задачи на уровне с Вооруженными силами и Нацгвардией. Россияне непрерывно поливали этот участок огнем с земли и с неба.

Ночью подразделение пошло в контрнаступление. Тот бой продолжался сутки, он стал для Александра последним. Вражеская пуля попала в шею.

– Это была суббота. Звонок с незнакомого телефона. Почему-то я сразу поняла, что с войны. Это было секундное чувство и я даже колебалась, может я не буду брать трубку, – вспоминает жена погибшего воина.

Она говорит, что очень хотела, чтобы муж повел сына в первый класс. Теперь обещание папы будут выполнять дяди. Анжелика продолжает общаться с собратьями Александра, которые очень ее поддерживают.

– Я уже не смогу вернуть своего мужа и других погибших, но я точно знаю, что эти потери не напрасны, — говорит женщина.

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