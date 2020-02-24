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Факты / Видео / Украина

Война, плен и оккупация. История женщины-предпринимателя из прифронтового Зайцево

Ирина Борисова – жительница Зайцево, предприниматель. До войны она имела четыре магазина, теперь остался один – для военных. Ее сын служил в Нацгвардии, сама женщина пережила плен боевиков. На подвале у боевиков Ирина провела четыре дня. Женщина предполагает, что боевикам ее семью сдали соседи за проукраинскую позицию.

К своему родному поселку Зайцево женщина вернулась только тогда, когда часть населенного пункта освободили от российских оккупантов. Теперь больше всего Ирина боится, что в Зайцево отведут войска, и она снова останется без дома. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, боевики “отпраздновали” 23 февраля обстрелами на Луганском направлении.

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