Война, плен и оккупация. История женщины-предпринимателя из прифронтового Зайцево

Ирина Борисова – жительница Зайцево, предприниматель. До войны она имела четыре магазина, теперь остался один – для военных. Ее сын служил в Нацгвардии, сама женщина пережила плен боевиков. На подвале у боевиков Ирина провела четыре дня. Женщина предполагает, что боевикам ее семью сдали соседи за проукраинскую позицию.

К своему родному поселку Зайцево женщина вернулась только тогда, когда часть населенного пункта освободили от российских оккупантов. Теперь больше всего Ирина боится, что в Зайцево отведут войска, и она снова останется без дома. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, боевики “отпраздновали” 23 февраля обстрелами на Луганском направлении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.