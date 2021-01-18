Война в прямом эфире: 30 лет назад началась операция Буря в пустыне

30 лет назад Белый дом объявил о начале операции Буря в пустыне с целью освобождения Кувейта от иракской оккупации. США во главе с многонациональной коалицией нанесли поражение армии Саддама Хусейна.

В августе 1990 года иракские войска вошли на территорию Кувейта и заняли столицу страны, получив контроль над 20% мировых запасов нефти. Совет Безопасности ООН позволил применять в Ираке военную силу. Диктатор Ирака Саддам Хуссейн отказался подчиниться решению ООН и не вывел свои войска.

Буря в пустыне стала первой войной в прямом эфире — революцию в освещении боевых действий осуществила американская телекомпания CNN.

Затем с авиационной базы в Саудовской Аравии первые самолеты бомбили Ирак. В операции Буря в пустыне приняли участие 700 тыс. войск антииракской коалиции. Руководство операцией осуществляли США. Израиль в боевых действиях участия не принимал.

За следующие шесть недель наносились воздушные удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирака. Началась наземная операция.

Иракский контингент выбит из Кувейта, а 10 тыс. человек попали в плен. Конфликт прекратили. Ираку запретили продажу нефти за рубеж пока в стране не будет ликвидировано оружие массового уничтожения.

Ликвидация Касема Сулеймани

3 января 2020 года в столице Ирака по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесены три ракетных ударыа.

В результате обстрела взорвались два автомобиля и погибли восемь человек, в том числе пять членов шиитского формирования Аль-Хашд аш-Шааби и еще двое посетителей аэропорта.

Восьмой погибший — гражданский, который умер в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Среди погибших — глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

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