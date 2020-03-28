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Факты / Видео / Украина / Общество

Война в условиях карантина: как живут бойцы ВСУ и люди из прифронтовых сел

Война в условиях карантина — украинские военные рискуют попасть не только под вражеский обстрел. Самоизолироваться на фронте — задача невозможная.

Кое-где на полсотни людей у военных медиков есть только два термометра. О экспресс-тестах нечего и говорить.

Подробнее о том, как живут наши защитники и те, кто остался жить возле линии разграничения — в репортаже Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что н а передовой враг непрерывно атакует позиции ВСУ.

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