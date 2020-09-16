Война за янтарь и ДТП с Зайцевой: 4 самых резонансных сюжета Фактов ICTV

Вдохновить и помочь изменить мир к лучшему — вот главная миссия Фактов ICTV. 20 лет мы и партнеры власти, и беспощадные критики, особенно когда речь идет о кумовстве, взяточничестве, коррупции и уничтожения недр и природных ресурсов.

Ценой здоровья, риска и часто отказа от спокойной жизни. В корреспондентов Фактов ICTV множество историй, которыми они очень гордятся.

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Мы одними из первых подняли тему нелегальной добычи янтаря фактически добились, что села в тюрьму участница одной из самых страшных в истории Украины ДТП Елена Зайцева.

С первых дней Факты ICTV освещают события на российско-украинском фронте. И уже все шесть лет наши корреспонденты на передовой. Потому что наша миссия — помочь бороться с гибридной войной и правдой приблизить победу.

Не быть равнодушными — еще одна миссия Фактов ICTV, говорит Елена Астахова, которая сделала максимум для того, чтобы достроили Охматдет.

Также за 20 лет Факты ICTV уже отсняли и пустили в эфир 200 тыс. сюжетов. И даже не думают прекращать двигаться вперед.

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