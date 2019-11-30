Война изменила их жизнь навсегда: как живут дети на передовой

Война на Донбассе изменила жизнь детей навсегда. Это все о тех, кто сейчас живет на линии соприкосновения и в прифронтовой зоне. Даже когда все завершится, они еще долго будут отходить от ужасов.

И хотя с начала российской агрессии украинский Восток покинули более 200 тыс. детей, на самой линии фронта до сих пор проживают более 25 тыс.

Большинство из них из-за войны забыли, что такое детство.

Психологи говорят, если им вовремя не оказать помощь – страна получит тысячи искалеченных жизней.

По данным международных экспертов, украинская власть так и не смогла разработать программы для реабилитации детей из прифронтовых городов и переселенцев. Единственное, что государство сделало, то это выплатило переселенцам – до тысячи гривен. Правда, только на шестом году чиновники осознали – надо спасать будущее поколение.

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Пока украинская власть еще думает, как помочь и спасти будущее поколение и защитить права детей, над этим активно работают волонтеры и международные организации. Правда, на оккупированной территории детей от войны никто не спасает.

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