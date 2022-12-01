Война сделала сильных украинок еще сильнее: главные темы VI Украинского женского конгресса

Несокрушимостью и смелостью украинских женщин сейчас восхищается весь мир. Украинками, которые вынужденно бежали с детьми от войны и самостоятельно обустраивались в чужих странах, и храбрыми женщинами, которые в самые темные времена остались дома и уже 9 месяц в тылу и на фронте борются за нашу победу.

Накануне в столице прошел VI Украинский женский конгресс. Нынешняя дискуссия о героизме и роли женщины в военное время — Ценности этой войны.

Что уже пережили украинки, как максимально привлечь женщин к принятию решений во время войны и какие вызовы впереди — дискутировали более 50 спикеров и спикерок — украинские министры, нардепки, представительницы органов местного самоуправления, руководительницы общественных организаций. А также иностранные коллеги из Польши, Латвии, Германии, Австрии.

Эта война сделала сильных украинок еще сильнее — этот тезис раздавался во время всех дискуссий VI Украинского женского конгресса.

В сложном 2022 году украинки научились разбираться в дронах и турникетах, в оружии и тактической медицине, эвакуируют раненых по самым опасным маршрутам. Тысячи девушек и женщин с февраля взяли оружие в руки, чтобы защитить своих детей, семью и страну.

Более сотни украинских защитниц, парамедиков и волонтерок, к сожалению, прошли российский плен. Но даже ужасы и пытки не сломили их дух.

С февраля украинские женщины стали мощным голосом на международной арене – договаривались с партнерами о гуманитарной и военной помощи, о санкциях против России.

Украинские женщины-парламентарии и министры продолжают работать над поддержкой экономики в условиях войны и восстановлением Украины. И доступ женщин к принятию решений и справедливому распределению ресурсов должен быть гарантированным и беспрепятственным, подчеркивают организаторы конгресса.

На конгрессе участники подискутировали, как вернуть женщин, вынужденно уехавших за границу. И здесь важна не только победа, но и государственные решения.

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