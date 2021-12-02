Войска РФ у украинской границы: глава Пентагона сравнил путинскую Россию с СССР

Министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя агрессивную политику Кремля на границе с Украиной, сравнил путинскую Россию с СССР.

– Соединенные Штаты не допустят вторжения Советского союза в Украину. Любой ответ Вашингтона на агрессивные действия Кремля будет скоординирован с международными партнерами, – заявил Остин.

По его словам, союзники Америки тоже готовы действовать, чтобы остановить Москву.

Министр призвал Кремль быть прозрачным по поводу наращивания военной силы у украинской границы.

Но выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут прийти к согласию и снизить градус напряжения в регионе.

Он подчеркнул, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к новым, еще более мощным санкциям против Москвы. И для этого Вашингтон применит “лучшие методы”.

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