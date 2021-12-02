Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Анастасия Гевко

Войска РФ у украинской границы: глава Пентагона сравнил путинскую Россию с СССР

Анастасия Гевко редактор ленты

Министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя агрессивную политику Кремля на границе с Украиной, сравнил путинскую Россию с СССР. 

– Соединенные Штаты не допустят вторжения Советского союза в Украину. Любой ответ Вашингтона на агрессивные действия Кремля будет скоординирован с международными партнерами, – заявил Остин.

По его словам, союзники Америки тоже готовы действовать, чтобы остановить Москву. 

Министр призвал Кремль быть прозрачным по поводу наращивания военной силы у украинской границы. 

Но выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут прийти к согласию и снизить градус напряжения в регионе. 

Он подчеркнул, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к новым, еще более мощным санкциям против Москвы. И для этого Вашингтон применит “лучшие методы”.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Родители остались без сына: стало известно имя погибшего на Донбассе украинского защитника
Родители остались без сына: стало известно имя погибшего на Донбассе украинского защитника
Россия стягивает войска к границам Украины: откуда может напасть и как реагирует мир
Россия стягивает войска к границам Украины: откуда может напасть и как реагирует мир
США, ЕС, Канада и Британия ввели санкции против Беларуси: кто в списке
США, ЕС, Канада и Британия ввели санкции против Беларуси: кто в списке
Блинкен на встрече с Лавровым поднял вопрос передвижений войск РФ возле Украины
Блинкен на встрече с Лавровым поднял вопрос передвижений войск РФ возле Украины
Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины
Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины
Россия хочет оцепить и ликвидировать украинские войска в ОРДЛО – ООС
Россия хочет оцепить и ликвидировать украинские войска в ОРДЛО – ООС
Язык шантажа: Лавров призвал НАТО не играть с огнем в вопросе членства Украины
Язык шантажа: Лавров призвал НАТО не играть с огнем в вопросе членства Украины
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка