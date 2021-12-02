Войска РФ у украинской границы: глава Пентагона сравнил путинскую Россию с СССР
Министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя агрессивную политику Кремля на границе с Украиной, сравнил путинскую Россию с СССР.
– Соединенные Штаты не допустят вторжения Советского союза в Украину. Любой ответ Вашингтона на агрессивные действия Кремля будет скоординирован с международными партнерами, – заявил Остин.
По его словам, союзники Америки тоже готовы действовать, чтобы остановить Москву.
Министр призвал Кремль быть прозрачным по поводу наращивания военной силы у украинской границы.
Но выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут прийти к согласию и снизить градус напряжения в регионе.
Он подчеркнул, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к новым, еще более мощным санкциям против Москвы. И для этого Вашингтон применит “лучшие методы”.