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Войска РФ до сих пор не могут выйти на границы Луганщины – Гайдай

Валентина Летяк редактор ленты

По состоянию на утро 10 июля российским оккупантам не удалось полностью захватить Луганскую область, в то время как в тылу врага взрываются и горят склады с боекомплектом.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

По его словам, за последние сутки враг вообще не смог продвинуться.

– А на Донецком направлении оккупанты потеряли около 20 танков. Поэтому можно говорить о том, что хоть и небольшая, но часть Луганщины держится, и наши защитники наносят поражение российской армии, – подчеркнул глава области.

Гайдай рассказал, что в Белогоровку несколько раз заходили россияне, но ВСУ их каждый раз выбивали, и сейчас там продолжаются бои.

– А во временно захваченном Лисичанске оккупанты пытаются электричество провести из Луганска. Восстановить централизованное водоснабжение им не удастся. Единственное, что смогут сделать, это привозить бочки с водой. Северодонецк также без коммуникаций. Город ожидает коммунальный коллапс. На восстановление инфраструктуры этих двух городов понадобятся сотни миллиардов гривен, поскольку инфраструктура разрушена 100% относительно водоснабжения, – уточнил он.

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