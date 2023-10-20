Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Коррупционера поймали в Одессе | Обстрел Херсонской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— РФ возобновляет штурмы Авдеевки.
— Эвакуация из Авдеевки: что известно.
– Рекордные потери врага.
— $60 миллиардов Байден будет просить для Украины.
— Ситуация в Израиле: последние новости.
— Массированный обстрел Херсонской области.
— Мобильные классы безопасности от ЮНИСЕФ.
— НАПК обнаружила коррупционера на 50 миллионов гривен.
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