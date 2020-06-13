Военное ремесло вместо сурдоперевода. История воина, который защищает Украину

Украинские войска ведут активную борьбу с вирусом российской агрессии в Донбассе. Наши военнослужащие за сутки уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков. Правда, из-за обстрелов боевиков один наш военный получил ранение. Враг мощно использовал минометы калибра 120 мм.

Само бытие на фронте ежедневно насыщенное тревогой, ведь враг действует коварно и нельзя терять бдительности. Так делает и наша Татьяна Наконечная, которая постоянно бок о бок с украинскими бойцами. На этот раз она сняла жизненные истории наших воинов.

Когда началась война, Николай учился в педагогическом колледже. Должен был стать преподавателем сурдоперевода. Но вместо жестового языка, решил овладеть военным делом, уроки пришлось брать сразу на фронте.

Николай успел повоевать почти на всем Донецком направлении. И та горячая война первых двух лет не похожа на сегодняшнюю, окопную. Сейчас порой приходится больше наблюдать за врагом, чем по нему стрелять.

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Направление этот танкоопасное. Враг вряд ли решится на прорыв, но о себе напоминает ежедневно.

А случается и так, что лязг железа меняет музыка. Это у оккупантов праздник — дали зарплату.

Тихими, бойцы называют дни, когда боевики не насыпают из тяжелого. На мелкую стрельбу даже не обращают внимания. Абсолютный покой уже и забыли, когда имели.

На днях к опорникам подобрались нежелательные гости — разведка противника. Бой длился 3 часа, пока диверсанты не поняли, что им здесь не рады.

Гражданская профессия такого азарта не принесла бы, иронизирует Николай. Парень решил не доучиваться на педагога, нашел себя в военном ремесле.

Недавно боевики уже шли в разведку к нашим военных. Шли двое разведчиков и сапер, но вражеская группа попала в собственную ловушку — забрели на минное поле и подорвались. По данным нашей разведки, все трое получили серьезные ранения.